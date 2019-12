Springen, Klettern und Spielen sollen Kinder bald im Spielehaus am Klopeiner See - nicht nur als Schlechtwetter-Programm, sondern das ganze Jahr über. Rund eine Million Euro fließt in das Projekt für die ganze Familie. Eröffnet wird im April. Die „Krone“ hat bereits vorab einen Blick in die neue Attraktion geworfen.