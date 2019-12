Angelobung am 7. Jänner, erstmals Frau im Verteidigungsministerium?

Zuvor waren Türkis und Grün möglicherweise entscheidende Schritte weitergekommen: In der Nacht auf Sonntag wurde die Einladung zum grünen Bundeskongress verschickt, der seinen Sanctus zu einem etwaigen Koalitionsabkommen geben muss. Das könnte am 4. Jänner der Fall sein, die Angelobung einer erstmaligen Bundesregierung aus ÖVP und Grünen könnte am 7. Jänner stattfinden.