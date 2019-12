Deutsche Geschäfte mit autoritären Staaten

Der Export von Überwachungstechnologie ist für deutsche Unternehmen ein gutes Geschäft und soll laut „Heise“ in den vergangenen fünf Jahren über 26 Millionen Euro in deren Kassen gespült haben. Dass dabei auch autoritäre Staaten wie Ägypten oder Katar beliefert wurden, sorgte für Kritik von Menschenrechtlern. Offiziell wurde 13 Mal der Export von Technologie zur Telekommunikationsüberwachung gebilligt, 15 Mal der Export von Ausstattung für Überwachungszentren und zur Vorratsdatenspeicherung. Den Export von Staatstrojanern, wie sie nun nach Münchner Bauart in der Türkei nachgewiesen wurden, habe man aber nie genehmigt, so die Regierung.