Nach dem schweren Sturz von Hannes Reichelt bei der Abfahrt am Samstag gab es am Sonntag die nächste Schrecksekunde für den ÖSV: Christopher Neumayer legte beim Kombi-Super-G in Bormio einen wilden Abflug hin. Die bittere Diagnose am Sonntagabend: Kreuzbandriss und Impressionsfraktur des Schienbeinkopfes.