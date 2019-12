Bis zu 50 Kilogramm an illegalen Feuerwerkskörpern hat die Wiener Polizei am Samstag in einem Geschäft im Bezirk Hernals sichergestellt. Kurz vor der Kontrolle trafen die Beamten bereits auf mehrere Kinder, die dort verbotene Sprengmittel eingekauft hatten. Der Verdächtige, ein 45 Jahre alter türkischer Staatsbürger, wurde mehrfach angezeigt.