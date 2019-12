Sonniger Start ins Jahr 2020

Mit Sonnenschein starten wir dann am Mittwoch ins neue Jahr und dieser bleibt uns auch in den darauffolgenden Tagen erhalten. Bis einschließlich Freitag dürfen wir uns laut Prognose auf zahlreiche Sonnenstunden freuen, so die Experten. „Schwung ins Wettergeschehen“ kommt laut Prognose am ersten Jännerwochenende dank einer markanten Kaltfront, die uns vor allem in den Nordalpen einige Zentimeter an Neuschnee bescheren könnte.