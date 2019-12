Der Kreuzbandriss von Ski-Routinier Hannes Reichelt in Bormio hat auch Österreichs Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher getroffen. „Es ist durchaus ein Schock für ihn, genauso wie für uns alle“, berichtete Puelacher nach einem Telefonat mit Reichelt am Sonntag. Nun geht die Angst um, dass das 292. Rennen des 39-Jährigen sein letztes war. Was die Verletzung für die weitere Karriere bedeute, wollte Puelacher nicht beurteilen.