Der Bursch hatte sich den Autoschlüssel seines Bekannten um 0.40 Uhr in einem Lokal in Hartkirchen geschnappt und dann den Wagen unbefugt in Betrieb genommen. Auf der Fahrt in Richtung Prambachkirchen verlor er auf einer Hügelkuppe die Kontrolle über das Fahrzeug und kam links von der Straße ab.