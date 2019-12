Schaumwein am liebsten zu Silvester

Generell trinken die Österreicher Schaumwein weiterhin am liebsten zu Silvester. Laut einer von Schlumberger in Auftrag gegebenen Befragung sei für 96 Prozent der Österreicher Sekt zu Silvester nicht mehr wegzudenken. Doch auch zu anderen Anlässen wird hierzulande gerne zu Schaumwein gegriffen. So gaben mehr als 90 Prozent der 1019 befragten Über-18-jährigen an, zumindest gelegentlich Sekt zu trinken. Mehr als ein Fünftel tut dies monatlich und rund fünf Prozent sogar wöchentlich, heißt es in der Befragung, die im November vom Market-Institut durchgeführt wurde.