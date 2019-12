Marco Rossi hat sich im ersten Spiel nach der Weihnachtspause in der kanadischen Eishockey-Juniorenliga OHL in die Top 3 der Scorerwertung geschossen. Der 18-jährige Vorarlberger erzielte am Samstag beim 7:2-Sieg der Ottawa 67ers gegen die Kingston Frontenacs zwei Tore und bereitete einen Treffer vor.