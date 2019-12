Mit einem 136:109 gegen die Detroit Pistons haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) den 13. Saisonsieg gefeiert. Der Wiener Jakob Pöltl wirkte 22:50 Minuten mit. Er verbuchte vier Punkte, neun Rebounds, einen Assist sowie je zwei Steals und blocked shots für die in der Western Conference neuntplatzierten Texaner.