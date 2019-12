In den USA hat es in den vergangenen Jahren eine Zunahme antisemitischer Gewalt gegeben. Betroffen davon ist auch der Großraum New York. Vor wenigen Wochen hatten zwei Angreifer in Jersey City sechs Menschen getötet. Der Mann und die Frau erschossen zunächst in der Nähe eines Friedhofs einen Polizisten. Sie fuhren dann zu einem jüdischen Lebensmittelgeschäft, eröffneten dort das Feuer und drangen in das Geschäft ein. Im Inneren wurden die Frau des Besitzers, ein Mitarbeiter und ein Kunde getötet.