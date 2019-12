Bittere Diagnose für Hannes Reichelt: Für den 39-Jährigen, der am Samstag in Bormio schwer gestürzt war, ist die Skisaison bereits Ende Dezember zu Ende. Der Speed-Spezialist zog sich beim Crash einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen knöchernen Ausriss des äußeren Kapselbandkomplexes am rechten Knie zu.