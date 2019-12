Erster Videobeweis

Den Abstecher in die Heimat genoss auch Zladdi Junuzovic. „Mit den meisten GAK-Spielern hab ich noch zusammengespielt. Bazina war früher mein Chauffeur“, grinste der Salzburg-Star, der im Derby natürlich in der „roten Ecke“ zu finden war. Und von Teamchef Franco Foda mit einem Zwinkern gefragt wurde: „Zladdi, du spielst aber nicht?“ Natürlich nicht, ohne den Bullen ging der GAK gegen die Schwarzen 2:4 in die Knie. Da kochte die Halle. Wie im irren Finale. Sturm glich quasi in letzter Sekunde zum 4:4 aus. Die Kroaten protestierten. Erstmals in Österreich musste der Schiri den Videobeweis bemühen. Der machte klar: Der Ausgleich fiel zu spät - Kroatien ist Turniersieger!