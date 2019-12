Die Klosterneuburg Dukes haben in der Basketball-Bundesliga der Männer zumindest für einen Tag zu Tabellenführer Swans Gmunden aufgeschlossen. Die Niederösterreicher feierten am Samstag in Wels einen 73:58-Sieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte zogen die Dukes sukzessive davon und holten sich letztlich ungefährdet den Sieg.