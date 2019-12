Ein Sprecher der Carabinieri in Bozen bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die 25-jährige Frau und eines der Mädchen (vermutlich die Tochter) aus dem Bundesland Thüringen, das andere Mädchen aus Eschweiler in Nordrhein-Westfalen stammten. Der Vater und sein Sohn, ebenfalls aus Eschweiler, wurden in ein Krankenhaus in Meran gebracht. Der Sender Rai Südtirol berichtete unter Berufung auf die Bergrettung, dass das Schneebrett rund 200 Meter breit und einen Kilometer lang war.