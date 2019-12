FPÖ-Chef Hofer fordert Konsequenzen auch in Österreich

Auch FPÖ-Chef Norbert Hofer kommentierte den WDR-Skandal und forderte Konsequenzen auch in Österreich. Es müsse Schluss damit sein, dass Kinder „regelmäßig während der Schulzeit mit Genehmigung der Schulleitungen demonstrieren gehen“. „Es ist schäbig, Kinder für politische Zwecke zu instrumentalisieren“, so Hofer auf Facebook.