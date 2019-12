Die Wintergäste waren im Auto gerade am Weg ins Hotel in die Innerkrems, als das Fahrzeug plötzlich ins Schleudern geraten war und in weiterer Folge gegen einen Baum prallte. Die Insassen wurden beim Unfall eingeklemmt und konnten sich selbst nicht mehr befreien. „Verletzt wurde zum Glück niemand“, teilt die Feuerwehr Leoben, nach dem Einsatz, über ein Facebook-Posting mit.