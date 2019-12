Extreme Hitze erschwert der Feuerwehr in Australien weiter die Arbeit. In Südaustralien riefen die Behörden angesichts von Temperaturen von 42 Grad Alarmstufe Rot aus. Sorgen bereitet die Wasserversorgung in Sydney, wo an diesem Wochenende die nächste Hitzewelle eintraf. Weltweite Schlagzeilen machte unterdessen ein von Radfahrern auf Instagram veröffentlichtes Video mit einem Koala (siehe Video oben).