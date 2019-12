Am Freitagabend wurde der Weihnachtsfrieden jedoch vorläufig beendet. Kurz vor dem Feierabend betrat ein Mann mit schwarzem Kapuzenpullover, Sonnenbrille und Tuch vor dem Gesicht die Postpartner-Filiale in der Rechten Glanzeile in Lehen. Mit einer Elektroschockpistole ging er auf den Angestellten (29) zu und forderte Bares. In Angst um sein Leben leistete der 29-Jährige den Anweisungen Folge. Er verstaute die Einnahmen aus dem Tagesgeschäft in einem Plastiksackerl und übergab sie dem Täter. Der maskierte Mann ergriff die Flucht. Auf den Notruf des Opfers folgte sofort eine Alarmfahndung. „Sieben Polizeiautos“, wie es eine Anwohnerin schildert, rückten daraufhin in der Glanzeile vor der Postpartner-Filiale an.