Seit zehn Jahren wird daher an einer effizientere Nutzung gearbeitet. erster Schritt war ein neues Umspannwerk in Uttendorf-Schwarzenbach. Kosten: 35 Millionen Euro. Gleichzeitig wurde am zusätzlichen Pumpspeicher-Kraftwerk Tauernmoos geplant. Damit sollte der Weißsee in die Stromgewinnung miteingebunden werden, bisher diente er nur als Wasserspeicher.