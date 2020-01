„Ich habe ihm gesagt, dass wir eigentlich einen Scheißjob haben. In der Halbzeit hätte er hoch führen müssen und im Nachhinein feiere ich - für Trainer ist es eine Achterbahn der Gefühle.“ Israels Teamchef Andreas Herzog darüber, was er zu Österreichs Teamchef Franco Foda nach dem 4:2-Sieg von Israel in Wien in der EM-Qualifikation gesagt hat.