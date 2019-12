Insgesamt also 6,74 Millionen Euro

Diese 2,24 Millionen Euro wurden am 28. Juli 2015 als„jährliche Kulturförderung in Höhe von 320.000 Euro für 2016 bis 2022“ vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Die ursprünglich zugesagten 700.000 Euro, auf die sich Stelzer konzentriert, wurden dann erst am 15. März 2018 als „weitere Kulturförderung“ vom Gemeinderat beschlossen. Severin Mayr errechnet somit - anders als der LH - 6,74 Millionen Euro - öffentliche Förderung für die Motohall, deren Einstufungals Museum überdies umstritten ist.