Gazprom zahlte an ukrainischen Rivalen

Eine Gazprom-Sprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag, der russische Konzern habe „im Einklang mit der Entscheidung des Internationalen Schiedsgerichts in Stockholm“ die Milliarden-Zahlung an Naftogaz geleistet. Naftogaz-Chef Jurij Witrenko bestätigte den Empfang der Zahlung. In einer Stellungnahme seines Unternehmens hieß es, die Gespräche beider Seiten über die „Bedingungen der künftigen Zusammenarbeit“ würden fortgesetzt.