„Hätten jederzeit explodieren können“

Damit nicht genug, hätte die Fahrt bereits vor der Ankunft am Bestimmungsort in einem Feuerdrama enden können. Offenbar um die hochexplosive Fracht zu verstecken, war ein Teil der Böller sogar im Motorraum des Autos verbaut worden. Diese seien besonders gefährlich gewesen, so der Sprecher weiter, „durch die Wärme und Erschütterung hätten die jederzeit explodieren können“.