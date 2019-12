Die Gelder, die im Rahmen der Dreikönigsaktion gesammelt werden, gehen an 500 Hilfsprojekte. Eines davon hilft Straßenkindern in einem Slum in Nairobi, Kenia. „Kinder helfen hier Kindern. Außerdem finde ich es gut, dass die unterstützten Projekte Hilfe zur Selbsthilfe bieten“, erklärt Pastoralassistentin Michaela Baumgartner, die die Jugendlichen begleitet. „Der Spaß ist aber genauso wichtig. Wenn sie in ein Haus kommen und strahlen, ist das schön.“