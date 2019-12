Ein mythischer Zeitraum

Im Gegensatz zu heute galt anno dazumal der ungewisse Übertritt vom alten in das neue Jahr aber nicht als ein Zeitpunkt, sondern als ein religiös-mythischer Zeitraum. Er begann am 21. Dezember, in der Thomasnacht, und reichte bis in die Perchtnacht vor dem Dreikönigstag. Innerhalb dieser gut zwei Wochen wurden im bäuerlichen Milieu Verträge geschlossen und Dienstboten packten ihre Siebensachen, um sich zu einem neuen Hof aufzumachen.