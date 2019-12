Sein Name ist Sterling, Lance Sterling. Und er hält sich für den besten Spion der Welt. Gutaussehend, cool und souverän erledigt er mit Leichtigkeit einen gefährlichen Auftrag nach dem anderen - bis er in eine Intrige gerät und sich ungewollt in eine Taube verwandelt. Die originelle Idee garantiert einige Lacher in der animierten Agentenkomödie „Spione Undercover“.