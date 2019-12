Mit Optimismus ziehen die Wegbegleiter rund um FP-Vizelandeschef Johann Tschürtz in den nun beginnenden Wahlkampf für die Landtagswahl am 26. Jänner 2020. In der Jubiläumshalle in Klingenbach schwor Tschürtz in Anwesenheit von Bundesparteichef Norbert Hofer seine Getreuen ein: „Wir haben gemeinsam mit der SP in den letzten viereinhalb Jahren einen erfolgreichen Weg beschritten und in der Landesregierung viele Dinge umgesetzt.“ Als konkrete Beispiele nannte der Freiheitliche die Sicherheitspartner und die Grenzkontrollen.