Das Leben in Nepal hängt von der Landwirtschaft ab, die Bewohner bewegen sich nahe der Armutsgrenze. „Ein wichtiges Anliegen ist, besonders den Kindern das Essen in der Schule zu finanzieren, damit sie nicht betteln oder arbeiten müssen“, betont Lang. Gemeinsam mit ihrer Schwester bittet sie um Spenden. Ulli Glocknitzer: „Rund um Weihnachten öffnen die Menschen gerne ihre Herzen, um Notleidenden zu helfen. Jeder Cent geht 1:1 direkt an die Bedürftigen!“