In „Judy“ verkörpert sie nun, gerade 50 geworden, den Hollywoodstar Judy Garland, und zwar so sensationell, dass einem der Atem stockt. Die Tour de Force einer ebenso verletzlichen wie kämpferischen Frau, deren Karriere in einem Schlaf ohne Wiederkehr tragisch endete. In London sprach Renée Zellweger über diese schauspielerische Herausforderung.