Was bei Autos der Wunsch nach einer Anhängerkupplung oder Speziallicht ist, ist in der Branche, in der Hydrac tätig ist, der vollautomatisch auf- und abbaubare Frontlader oder der Schneepflug namens ParaTec, den die Sierninger erst Anfang November in Hannover präsentiert haben. Vier Jahre Entwicklungszeit stecken in der Neuentwicklung in Sachen Schneeräumung, die sich die Firma durch Patente schützen ließ.