„Die Situation wird immer schwieriger“, bringt es die Landesinnungsmeisterin Doris Schneider auf den Punkt. „Alle wollen nur noch in die Schule gehen, dadurch gehen Jahr für Jahr die Lehrplätze zurück, und es gibt so natürlich auch immer weniger Fachkräfte“, erklärt die Inhaberin eines Salons in Gleisdorf.