Eines steht fest: Von einem einmaligen Befüllen eines Feuerzeuges ist hier nicht die Rede. Brandexperten des Landeskriminalamtes nahmen die Familienwohnung in einem Reihenhaus in Rosenburg in Niederösterreich genau unter die Lupe, nachdem sie am Freitagvormittag in die Luft geflogen war. Rätsel gelöst.