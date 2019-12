„Krone“-Kommentar von Jasmin Steiner: Hart, härter, Cobra-Beamter!

„Ich kann nicht gut sein, wenn ich aufhöre, besser zu werden!“ Diesen Satz habe ich im Laufe des Jahres an der Seite der Cobra-Beamten oft gehört, sehr oft sogar. Und wie wird man besser? Genau, indem man sich regelmäßig fordert, an seine Grenzen geht und die zu beherrschenden Abläufe trainiert, bis man sie wahrlich im Schlaf kann. Die Cobra-Beamten müssen täglich aufs Neue jeden einzelnen Handgriff beherrschen, sie haben gar keine andere Wahl. Denn sie sind es, und zwar österreichweit nur sie, die tatsächlich in jeder noch so gefährlichen Situation ihr Leben riskieren, um andere zu retten bzw. zu schützen. Daher müssen sie intensive Trainingseinheiten absolvieren - und zwar nicht nur mehrere Großübungen pro Monat, sondern täglich (!) harte Einheiten. Das habe ich im Laufe des Jahres mit eigenen Augen gesehen. Es entspricht also nicht der Wahrheit, dass „bestens ausgebildete Cobra-Beamte nur im stillen Kämmerchen sitzen und auf einen Einsatz warten“, wie es Innsbrucks „Law and Order“-Politiker Rudi Federspiel (FPÖ) sowie eine großformatige Tiroler Zeitung gerne behaupten - ohne sich je beim Einsatzkommando Cobra/West informiert zu haben. Außerdem fordern sie, dass die Beamten an den Hotspots in Innsbruck eingesetzt werden, um für Ordnung zu sorgen. In der Praxis hieße das, dass wir Tag und Nacht uniformierte und bewaffnete Cobra-Beamte am Hauptbahnhof, in der Bogenmeile und in Parks antreffen würden. Mit dem zu absolvierenden Trainingsaufwand sowie dem Personalstand ist das schlichtweg unmöglich. Hinzu kommt, dass vermummte Beamte mit Waffen wohl nicht der perfekte Willkommensgruß für Gäste im Tourismusland Tirol sind.