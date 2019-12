Was soll in dieser Hinsicht in Tirol passieren?

Ich erwarte mir schon von der Politik, hier mit breiterer Brust aufzutreten und sinnvolle Weiterentwicklungen zu vertreten. Und nicht den Betreibern die Karotte hinzuhalten und in der heißen Phase in Deckung zu gehen, um am Ende die Entscheidung Beamten zu überlassen. Die Politik ist gewählt, um Entscheidungen zu treffen und nicht um diese zu delegieren! Wenn ich an das Verbindungsprojekt von Kappl nach St. Anton oder andere denke, kann ich den Zorn der Betreiber sehr gut nachvollziehen. Speziell, wenn ich an die vielen Jahre intensiver Arbeit und immensen Kosten in Millionenhöhe denke. Selbiges gilt auch für Tunnelprojekte. JA, wir werden neue Mobilitätsformen anstreben, aber wir werden und können nicht auf den Individualverkehr und die Güterbeförderung verzichten. Wer sich bei jedem dringend notwendigen Tunnelprojekt dauernd quer legt, der schadet unserem Land und den Menschen in Tirol. Daher ein klares Ja zu Fernpass- und Tschirganttunnel und die Forderung, einen Tunnel statt der Lueggbrücke im Wipptal zu bauen!