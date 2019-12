Mit dem EU-Beitritt wurde klar, dass der Transitvertrag (Limit 850.000 Lkw in Tirol und 38 Tonnen) ein Auslaufmodell ist. Vor allem in Tirol schrillten die Alarmglocken – doch im Juni 1994 frohlockte der damalige Verkehrsminister Viktor Klima bei einem Bürgerforum in Jenbach: „Ich habe ein noch besseres Ergebnis als den Transitvertrag erreicht.“ Da schleuderte ihm Gurgiser entgegen: „Sie wurden abgeräumt, wie man in Tirol am Dreikönigstag einen Christbaum abräumt.“ Allein diese Episode zeigt: Angst vor Politikern aller Art hatte Gurgiser nie.