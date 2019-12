Gratis Würsteln und Kinderpunsch

Für Unterhaltung sorgen unter anderem die italienischen Straßenspiele „Ludobus Legnogiocando“ in der Herzog-Friedrich-Straße. Auch ein DJ, ein Danceduo und ein Akrobat machen Stimmung. Ständige Begleiter sind Jochen der Elefant und das „Teatro per Caso“ in beeindruckenden Kostümen. Für Verpflegung sorgen die Altstadt-Gastronomen mit kostenlosen Würsteln und Kinderpunsch. Um 17.30 Uhr wird der Inn zur Bühne für eine Kindershow aus Wasser, Nebel und Licht.