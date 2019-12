Schlimmer Sturz von Hannes Reichelt am Samstag bei der Abfahrt in Bormio. Österreichs Speed-Ass verlor auf der so schwierigen Stelvio bei einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Ski - und krachte direkt in die Fangnetze. Der Salzburger musste schließlich mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Nach einer ersten Untersuchung wurde eine Knieverletzung befürchtet.