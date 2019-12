„Heute früh bekam ich dann den Anruf von der Gruft 2, dass vor der Tür eine Frau mit einem Hund, der so aussieht wie ,Dino‘, wartet.“ Diese hatte den Hund in ihrem Heimatdorf in der Slowakei gesehen, als sie bei ihrer Familie auf Besuch war, und „Dino“ wiedererkannt. „Sie hat sich dann offenbar in den Zug nach Wien gesetzt und ist mit ,Dino‘ zurückgefahren“, so Drlik weiter. Nachdem klar war, dass es sich tatsächlich um den kleinen „Dino“ handelte, wurde umgehend seine Besitzerin informiert.