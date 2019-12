Folgenschwerer Unfall in der Nacht auf Samstag in Niederösterreich: In einer Rechtskurve kam der 27 Jahre alte Lenker eines Audi von der Fahrbahn ab und krachte mit dem Wagen gegen eine Steinmauer. Der Pkw wurde bei dem Anprall komplett zerstört. Für den Autofahrer gab es keine Rettung mehr.