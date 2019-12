Verschiedene Sprüche beim Schappen

„Frisch und g’sund, frisch und g’sund; lång lebm, g’sund bleibm, nix klunzn, nix klågn bis i wieda kum schlågn.“ „Schapp, schapp, frisch und g’sund, lang leb’n, gern geb’n!“ „Frisch und g’sund und lång lebn! Lei nit klunzn und gern geb’n! So viel Stapfel auf der Stiagn, so viel Kinder in der Wiagn! So viel im Stall Rinder, so viel in der Stubn Kinder!“