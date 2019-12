Weil sich die Eigentümer des Wohnhauses gerade nicht zu Hause befanden, konnte noch nicht festgestellt werden, ob überhaupt etwas gestohlen wurde. Klar ist jedenfalls, dass bisher noch unbekannte Täter am Freitag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 20.15 Uhr in das Haus in Maria Rain einbrachen. Der durch den Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.