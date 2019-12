„Wir waren nicht die Ersten, die auf diesem Gebiet zu forschen begannen. Aber während andere Forschungsinstitute meist großflächige Defekte im Bauteil gesucht haben, haben wir uns als Erste auch mit den Materialeigenschaften auseinandergesetzt“, sagt Günther Hendorfer, der das Forschungsprojekt gründete. Mittlerweile zogen 14 Jahre ins Land - und die am FH-OÖ-Campus in Wels designte Prüfmethode ist bei Flugzeugteilehersteller FACC bereits im Alltagseinsatz. Besonderer Ritterschlag für die Forscher der Fachhochschule OÖ: Bei der größten Flugzeugindustrie-Tagung in Paris teilten die Innviertler und Boeing mit, dass die Prüfungsergebnisse akzeptiert werden.