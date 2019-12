Den Tod seines eigenen Vaters hat ein 35-Jähriger am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall herbeigeführt. Der Österreicher war mit seinem Pkw auf der Wiener Außenringschnellstraße (S1) im Gemeindegebiet von Korneuburg (NÖ) kurz nach 15 Uhr rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen Anpralldämpfer gekracht. Sein auf der Rückbank sitzender Vater starb noch an der Unfallstelle.