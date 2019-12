Serie mysteriöser Diebstähle beschäftigt Wiener Polizei

Eine Serie mysteriöser Diebstähle beschäftigt Hundebesitzer und die Wiener Polizei. Nachdem am 10. Dezember „Dino“ vor einem Supermarkt gestohlen wurde, hat es am Stefanitag „Daisy“ in Wien-Mitte erwischt. Da „Daisys“ Frauerl, eine ältere Dame, nicht mehr sehr mobil ist, kümmert sich eine Hundesitterin um die Biewer-Yorkshire-Terrier-Mix-Hündin. Die Sitterin leinte die Hundedame am Stefanitag vor dem Supermarkt in Wien-Mitte an. Wenig später war „Daisy“ verschwunden, genauso wie zuvor „Dino“ in der Währinger Straße. Auch am Heiligen Abend wurde ein Vierbeiner vor einem Floridsdorfer Supermarkt entführt.