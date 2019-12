Skispringer Stefan Kraft geht nach seinem Sturz in Engelberg ohne körperliche Einschränkungen in die am Samstag beginnende 68. Vierschanzentournee! „Es passt alles. Heute merke ich das erste Mal gar nichts mehr. Es ist so, als ob nichts gewesen wäre“, sagte der als Mitfavorit in die Traditionsveranstaltung startende Salzburger am Freitag in Oberstdorf.