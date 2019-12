BKA am Samstag im Einsatz

Am Freitagnachmittag machten sich laut dem Polizeisprecher der Bezirks-Brandermittler und Kollegen des Landeskriminalamts, Ermittlungsbereich Brand, ein Bild der Lage. Am Samstag komme ein Sachverständiger des Bundeskriminalamts zum Einsatz, „um hier feststellen zu können, was jetzt wirklich die Ursache ist“.