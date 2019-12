Man denke derzeit beim ORF zwar nicht daran, an der „entspannten Sichtweise“ etwas zu ändern, „aber sollte das Ganze doch einmal überhandnehmen“, dann werde man mit Verbänden und Sportlern das Gespräch suchen müssen. Trost gibt zudem zu bedenken, dass in Deutschland die rechtlichen Rahmenbedingungen für die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF eben anders geartet seien als jene für den ORF in Österreich.