Es sollen zwei Batteriegrößen angeboten werden, mit Reichweiten von rund 300 bzw. 500 Kilometer. In einer halben Stunde soll der Akku zu 80 Prozent aufladbar sein. Auch beim Antrieb gibt es zwei Varianten: entweder nur ein 200-PS-Elektromotor an der Hinterachse oder ein zweiter an der Vorderachse, mit dem dann insgesamt 400 PS sowie Allradantrieb zur Verfügung stehen. Als Sprintwerte gibt Togg 7,6 bzw. 4,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 an. Auch autonome Fahrfunktionen werden angekündigt.